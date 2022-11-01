Çin Devlet Başkanından Hindistan'da çöken köprüde ölenler için taziye mesajı Güncel Haberler Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hint mevkidaşı Draupadi Murmu ve Başbakan Narendra Modi'ye Gujarat eyaletinde asma köprünün çökmesi sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hint mevkidaşı Draupadi Murmu ve Başbakan Narendra Modi'ye Gujarat eyaletinde asma köprünün çökmesi sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi. Şi, mesajında, olayı öğrendiğinde şok yaşadığını, Çin hükümeti ve halkı adına hayatını kaybedenler için üzüntülerini ifade etti, yakınlarını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifa diledi. Hindistan'ın batısındaki Gujarat eyaletine bağlı Morbi kasabasında Machhu Nehri üzerine kurulu asma yaya köprüsünün çökmesi sonucu 141 kişi hayatını kaybetmişti. Kaynak: AA / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Narendra Modi Gujarat India Güncel Haberler

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