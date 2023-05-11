Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Hollanda'yı ziyaret etti

Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Cıng, Avrupa gezisi kapsamında ziyaret ettiği Hollanda'da resmi temaslarda bulundu.

Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han, Hollanda ziyareti kapsamında Ten Bosch Kraliyet Sarayı'nda Kral Willem-Alexander tarafından kabul edildi, Başbakan Mark Rutte ve Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Liesje Schreinemacher ile görüştü.

Hollanda Başbakanı Rutte, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Cıng'ı, bu hafta Avrupa'ya yaptığı ziyaret sırasında ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hollanda, Çin ile açık şekilde diyalog kurabildiği iyi ilişkiler geliştirmeye önem veriyor." ifadelerini kullandı.

Rutte, Han ile yapılan görüşmede Ticaret Bakanı Schreinemacher'in de bulunduğunu kaydetti.

Çin'in Avrupa açılımı

Kamu yayıncısı NOS'ta ziyarete ilişkin yapılan haberde, Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han'ın, Hollanda gezisi, Çin'in Kovid-19 salgını sonrasında Avrupa'daki devletlerle olan ilişkilerini geliştirme çabalarının parçası olarak değerlendirildi.

Han'ın, Portekiz ve İngiltere'deki temaslarının ardından Hollanda'ya geldiği aktarılan haberde, Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang'ın da Almanya, Fransa ve Norveç'te temaslarda bulunmak üzere Avrupa'ya geldiğine işaret edildi.

Clingendael Enstitüsünde Çin uzmanı olarak çalışan Ingrid d'Hooghe'in "Çin Avrupalı devletlerin ABD'ye olan dikkatini azaltmasını istiyor ve Avrupa'ya, geleceğin ülkesi olan Çin'e yatırım yapmaya devam edin mesajı veriyor." değerlendirmelerine yer verilen haberde, Çin'in, Avrupa'yı, ABD'ye nazaran daha rahat ilişkiler geliştirebileceği bir kıta olarak gördüğü vurgulandı.

Haberde, Çin'in insan hakları ihlallerinin yanı sıra Ukrayna ile savaşında Rusya'ya desteği ve Avrupa'daki üniversitelerde eğitim gören Çinli öğrenci ve araştırmacılar üzerindeki etkisinin de Çin ile ilişkiler açısından Avrupalılar için endişe oluşturduğu ifade edildi.

Çin-Hollanda ilişkileri

İki ülke arasındaki ilişkiler, Kasım 2022'de Çin'in muhaliflerini sorgulanmak ve baskı yapmak amacıyla Hollanda'da 2 polis merkezi kurduğu yönündeki iddiaların ardından gerilmişti.

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, 21 Aralık 2022'de Hollanda parlamentosundaki açıklamasında, Çin'in Hollanda'da kurduğu iddia edilen 2 polis merkezini kapattığını belirtmişti.

Öte yandan Hollanda, Mart 2023'te, Çin'e yapılacak çip üretim ekipmanı ihracatına ilişkin ek kısıtlama getirdiğini açıklamıştı.

Bakan Schreinemacher parlamentoya sunduğu mektubunda, "Hükümet, teknolojik gelişmeler, jeopolitik durum ve uluslararası güvenlik açısından yarı iletken imalat ekipmanlarına ilişkin ihracat kısıtlamalarını genişletme kararına vardı." ifadesini kullanmıştı.

Bazı Hollandalı milletvekilleri Twitter'dan, ülkesinde işlediği insan hakları ihlalleri sebebiyle Çin'den yapılan üst düzey ziyarete karşı çıktıklarını belirten açıklamalar yapmıştı.