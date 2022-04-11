Çin Devlet Başkanı Xi: 'Sadece tohumu kendi elimize alarak gıda güvenliğini sağlayabiliriz'

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Yazhou Körfezi Tohum Laboratuvarı ve Çin Deniz Üniversitesi'ne bağlı Sanya Denizbilim Enstitüsü'nü ziyaretinde, "Sadece tohumumuzu kendi elimize alarak ülkemizin gıda güvenliğini sağlayabiliriz" dedi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, dün Hainan eyaletindeki Sanya kentinde incelemelerde bulundu. Jinping, bölgede tohumculukta inovasyona, denizcilik bilimi ve teknolojisinin gelişimine ilişkin bilgi almak için Yazhou Körfezi Tohum Laboratuvarı ve Çin Deniz Üniversitesi'ne bağlı Sanya Denizbilim Enstitüsü'nü ziyaret etti. Yazhou Körfezi Tohum Laboratuvarı'nda incelemelerde bulunan Jinping, tohumun ülkenin gıda güvenliğinde kritik rol oynadığını vurgulayarak, "Sadece tohumumuzu kendi elimize alarak ülkemizin gıda güvenliğini sağlayabiliriz" dedi.

Tohum kaynağı, tohumculuk bilimi ve teknolojisinin stratejik önemi olduğuna değinen Jinping, "pirincin babası" Yuan Longping gibi bilim insanlarının çalışma ruhunun gelecek nesillere aktarılması gerektiğini söyledi.

Çin'deki önemli bir mahsul tohum yetiştirme üssü olan Hainan, her kış ve ilkbaharda ülkenin dört bir yanından binlerce bilim insanı ve teknisyenin tohum yetiştirmek ve üretmek için uğrak noktası oluyor. 2021 yılının Mayıs ayında kurulan Yazhou Tohum Laboratuvarı, kamusal bir bilimsel araştırma platformu olarak tohumculuk inovasyonundaki kritik tekniklere dayanarak ülkedeki tohum güvenliğini güvence altına alıp tohumculuğun yüksek nitelikli gelişimine katkı sağlıyor.

"HAİNAN'I GÜÇLÜ BİR DENİZCİLİK EYALETİ HALİNE GETİRECEĞİZ"

Jinping, aynı gün Çin Deniz Üniversitesi'ne bağlı Sanya Denizbilim Enstitüsü'nde de incelemede bulundu. Denizcilik inşasına büyük önem veren Devlet Başkanı Xi, denizcilik bilimi ve teknolojisi, derin deniz bilimi ve teknolojisi ve "akıllı denizcilik" inşasının geliştirilmesiyle Hainan'ın güçlü bir denizcilik eyaleti haline getirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Ülkenin deniz alanının üçte ikisinde yargı yetkisini elinde tutan Hainan eyaleti, derin deniz sondajı ve derin deniz geliştirme gibi teknolojilerin geliştirilmesi açısından benzersiz koşullara sahip. Sanya Denizbilim Enstitüsü, Güney Çin Denizi'nde dünyada en büyük boyutlu bölgesel deniz gözleme sistemini oluşturarak Güney Çin Denizi deniz verileri merkezinin inşasına öncülük etti. Enstitü, ülkedeki deniz güvenliği, kaynağın geliştirilmesi, afetin önlenmesi ve azaltılması ve deniz ekonomisi gibi alanlarda önemli rol oynuyor.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel