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Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Afrika'ya 50 Milyar Dolarlık Mali Destek Sözü Verdi

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Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Çin-Afrika İş Birliği Forumu'nda askeri yardımların artacağı ve Afrika kıtasına 50 milyar dolarlık mali destek gönderileceği sözünü verdi. Xi Jinping, Çin-Afrika ilişkilerinin tarihteki en iyi seviyesinde olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Çin- Afrika İş Birliği Forumu'nda; askeri yardımların artacağı ve Afrika kıtasına 50 milyar dolarlık mali destek gönderileceği sözünü verdi. Xi Jinping, tarihin en iyi Çin-Afrika ilişkilerinin yaşandığını söyledi.

Xi Jinping, Çin-Afrika İş birliği Forumu'nda yaptığı konuşmada, askeri yardımın yanı sıra Afrika kıtasına 50 milyar dolarlık mali destek sözü verirken, Çin-Afrika ilişkilerinin tarihteki en iyi seviyesinde olduğunu söyledi ve Çin'in resmi bağları olan tüm Afrika ülkeleriyle ikili ilişkilerini stratejik ilişkiler seviyesine yükseltmeleri gerektiğine dikkat çekti.

Çin-Afrika ülkelerinin "güçlü bir kuvvet" olma planı

Xi Jinping, Pekin'in yükselen bir küresel güç konumunda olduğunu belirtirken, bunun diğer küresel aktörlerle ilişkileri güçlendirmekle olabileceğini vurguladı. Xi Jinping, 50'den fazla Afrika ülkesinden gelen delegelere yaptığı kapsamlı konuşmada, Çin ve Afrika ülkelerinin güçlü bir kuvvet olmak ve barış, refah ve ilerlemede yeni bir sayfa açmak için iki halkın da bir araya gelmesi gerektiğini dile getirdi.

Xi Jinping konuşmasında, Afrika ülkelerine askeri ve gıda yardımı arasında eşit olarak bölünmüş 280 milyon dolar daha yardım gönderileceğini belirtti.

Afrika'nın Çin'e olan borçları

Öte yandan, Xi Jinping'in bu açıklamaları, "Afrika'nın Çin'e olan borçları da dahil olmak üzere dış borçlarıyla mücadele ettiği ve denizaşırı kalkınma kredilerinde son zamanlarda görülen yavaşlamaya rağmen Pekin'in kıtaya olan bağlılığını göstermek istediğinin bir işareti" olarak yorumlandı.

Xi Jinping, konuşmasında, Çin ve Afrika ülkeleri arasında bahsi geçen borç sorunlarına değinmezken, Çin'in Afrika ile sanayi, tarım, altyapı, ticaret ve yatırım alanlarında iş birliğini derinleştirmesi için geniş vaatlerde bulundu.

Xi Jinping'ten "ortak gelecek" ifadeleri

Xi Jinping'in Afrika kıtasına 50 milyar dolarlık taahhüdünün, önümüzdeki üç yıl içinde gerçekleşmesi planlanırken, bu taahhüdün kredi fonlarından, yardımlardan ve Çinli firmaların özel yatırımlarından oluşacak. Xi Jinping, 10 dakikalık konuşmasında önümüzdeki üç yıl içinde iş birliği için altyapı bağlantısı, ticaret, güvenlik ve yeşil kalkınma planı dahil olmak üzere 10 eylem alanından söz etti.

Pekin'in kıta ile yakın bir siyasi duruşa sahip olmayı umduğunu vurgulayan Xi Jinping, Çin'in, ABD'nin savunduğu dünya düzenine alternatif bir dünya düzeni kurmayı planladığından söz ederek, "ortak gelecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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