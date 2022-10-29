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Çin Cumhurbaşkanı Xi'den Yan'an ve Anyang'a Denetleme Gezisi

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Çin Cumhurbaşkanı Xi'den Yan'an ve Anyang'a Denetleme Gezisi

YAN'AN, 29 Ekim (Xinhua) -- Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Merkezi Askeri Komisyonu'nun Başkanı da olan Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Yan'an kentine bağlı Nangou köyünde bir meyve bahçesinde köylülerle...

YAN'AN, 29 Ekim (Xinhua) -- Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Merkezi Askeri Komisyonu'nun Başkanı da olan Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Yan'an kentine bağlı Nangou köyünde bir meyve bahçesinde köylülerle sohbet ediyor, 26 Ekim 2022.

Xi, Çarşamba ile Cuma günleri arasında Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletindeki Yan'an şehri ile ülkenin iç kesimlerinde bulunan Henan eyaletindeki Anyang şehrine bir denetleme gezisinde bulundu. (Fotoğraf: Ju Peng/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti 29 Ekim Güncel Haberler

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