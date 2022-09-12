Çin Devlet Başkanı Şi, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılacak Güncel Haberler Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, 14 Eylül'de Kazakistan'ı ziyaret edeceği, ardından 15-16 Eylül'de Şanghay İşbirliği Örgütü (SCO) Zirvesi'ne katılmak üzere Özbekistan'a gideceği bildirildi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, 14 Eylül'de Kazakistan'ı ziyaret edeceği, ardından 15-16 Eylül'de Şanghay İşbirliği Örgütü (SCO) Zirvesi'ne katılmak üzere Özbekistan'a gideceği bildirildi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Şi'nin, Kazak mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev ve Özbek mevkidaşı Şevket Mirziyoyev'in davetleriyle bu iki ülkeye resmi ziyaret gerçekleştireceği belirtildi. Açıklamada, Şi'nin Özbekistan ziyaretinde 15-16 Eylül'de Şanghay İşbirliği Örgütünün (SCO) Semerkant şehrinde düzenlenecek Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılacağı aktarıldı. Kovid-19 salgının ilk aylarından beri yurt dışına çıkmayan Şi, yaklaşık 3 yıl aradan sonra ilk kez yabancı ülkeleri ziyaret edecek. Çin Devlet Başkanı son resmi ziyaretini Ocak 2020'de Myanmar'a yapmıştı. Güncel Kaynak: AA / Emre Aytekin Şanghay İşbirliği Örgütü Çin Halk Cumhuriyeti Eylül Güncel Haberler

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