Çin Devlet Başkanı Şi, Moğolistan Devlet Başkanı Hürelsüh ile görüştü

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, başkent Pekin'de düzenlenen 3. Kuşak ve Yol Forumu için ülkesini ziyaret eden Moğolistan Devlet Başkanı Uhnaagiyn Hürelsüh ile bir araya geldi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, başkent Pekin'de düzenlenen 3. Kuşak ve Yol Forumu için ülkesini ziyaret eden Moğolistan Devlet Başkanı Uhnaagiyn Hürelsüh ile bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, Pekin'de Büyük Halk Salonu'ndaki görüşmede, Kuşak ve Yol Girişimi'nin "doğal ortağı" Moğolistan'ın, girişimi destekleyen ilk ülkelerden biri olduğuna dikkat çekerek, son 10 yılda iki ülkenin kalkınma stratejilerinde uyumu sağladığı, ticaret, yatırımlar, bağlantılılık ve halkın geçim koşullarını geliştirmeye yönelik ortak projelerdeki işbirliğinden verimli sonuçlar aldığını belirtti.

Kuşak ve Yol Girişimi ile Moğolistan'ın "Bozkır Yolu" kalkınma stratejisi arasında geniş işbirliği olanakları olduğuna işaret eden Şi, Ulan Batur'un Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan coğrafi konumuyla "Kuşak ve Yol"un ortak inşasında daha büyük rol oynamasını beklediklerini kaydetti.

Şi, Çin'in, egemenliğe, bağımsızlığa ve toprak bütünlüğüne karşılıklı bağlı kalarak, temel çıkarlarının korunmasında birbirine destek olmak ve ortak geleceği paylaşan topluluk oluşturmak için Moğolistan ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.

Çin'in gümrük limanlarını aşamalı şekilde inşa edip iki ülke arasından yeni bağlantı kanalları açarak Moğolistan'ın ekonomik canlanmasına katkı sağlayacağını ifade eden Şi, ayrıca Çin, Moğolistan ve Rusya arasında üçlü işbirliğini geliştirerek üçlü ekonomik koridorun inşasını destekleyeceğini bildirdi.

Yakın zaman önce Çin-Moğolistan Çölleşmeyi Önleme ve Kontrol Merkezinin kurulduğunu hatırlatan Şi, Çin'in Moğol hükümetinin "Bin Ağaç" kampanyasına desteğini ve ekolojik uygarlık hedefi doğrultusunda birlikte çalışmayı sürdüreceğini ifade etti.

Moğolistan Devlet Başkanı Hürelsüh de ülkesinin Çin ile ilişkilerini en önemli dış politika önceliği gördüğünü belirterek, ekonomi, ticaret, bağlantılılık, yeraltı kaynakları, çölleşmeyle mücadele, yeşil kalkınma ve diğer alanlarda işbirliğini geliştirmeyi, insani ve kültürel etkileşimleri artırmayı istediklerini belirtti.

Çin'in dünya barışı ve istikrarı için oynadığı önemli rolü takdir ettiklerini vurgulayan Moğol lider, Moğolistan, Çin ve Rusya arasındaki üçlü işbirliğinin güçlendirilmesine önem verdiklerini, Çin ile çok tarafları alanlarda iletişimin ve eşgüdümün artırmak için birlikte çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.