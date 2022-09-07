Çin Devlet Başkanı Şi, Kenya'nın yeni seçilen Devlet Başkanı Ruto'yu tebrik etti

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kenya'nın yeni seçilen Devlet Başkanı William Ruto'ya tebrik mesajı yolladı.

Şi, mesajında, Çin ile Kenya arasında uzun süreli dostluk bağı bulunduğunu ve son yıllarda farklı alanlardaki geliştirilen iş birliklerinin faydalı sonuçlar ürettiğini belirtti.

Çin-Kenya ilişkilerinin gelişmesine büyük önem verdiğini ifade eden Şi, yeni Devlet Başkanı Ruto ile Pekin ve Nairobi arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı, iki ülkenin ve halklarının yararına geliştirmek üzere birlikte çalışmak istediğini vurguladı.

Çin'in, son yıllarda artan ekonomik gücü ve nüfuzuyla, ihtiyaç duyduğu doğal kaynaklara ve deniz aşırı pazarlara erişim açısından büyük potansiyel barındıran Afrika'ya yatırımlarını artırdığı gözleniyor.

Çinli şirketler, Kenya'da, başta yeni açılan Niarobi Otobanı ve başkent Nairobi'yi liman şehri Mombasa'ya bağlayan Standard Gauge Demir Yolu olmak üzere büyük altyapı projelerinin yüklenicisi oldu.

Öte yandan halen görevdeki Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta hükümeti, altyapı projelerini finanse etmek Çin finans kurumlarından borç ve krediler aldı.

Bu yılın başında Niarobi'yi ziyaret eden Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ülkenin artan borç yükünden Çin'i sorumlu tutan eleştirilerle verdiği yanıtta, Çin-Kenya iş birliği projelerinin bilimsel yaklaşımla planlandığını, Kenya halkına ve ülkenin kalkınma ve yeniden canlanmasına katkı sağladığını savunmuştu.

Vang, Pekin'in borç yoluyla ülkede nüfuz kurmaya çalıştığı iddiasına, Kenya'nın dış borçlarının yüzde 80'inin IMF gibi çok uluslu finans kurumlarına olduğunu, Çin'e olan borçlarının karşılıklı rızaya dayalı krediler olduğunu hatırlatmıştı.

Çin ile ilişkiler seçim kampanyasında tartışmalara konu olmuştu

Öte yandan Çin ile ekonomik ilişkiler, seçim kampanyasında Ruto ile rakipleri artasında tartışmalara yol açmıştı.

Kenyatta hükümetinin Kenya'yı Çin'e ekonomik olarak bağımlı kıldığını savunan Ruto, seçilmesi halinde borçlanmaya son vereceğini ve Pekin ile gayrişeffaf olarak yapılan anlaşmaları kamuya açacağını ifade etmişti.

Yeni seçilen Devlet Başkanı, Çin karşıtı söylemlerini, Kenya'da çalışan Çin vatandaşlarını sınır dışı etmeyi taahhüt edecek kadar ileri götürmüştü.