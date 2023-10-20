Çin Devlet Başkanı Şi, Kamboçya Başbakanı Hun ile görüştü

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, başkent Pekin'de düzenlenen 3. Kuşak ve Yol Forumu için ülkesini ziyaret eden Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile bir araya geldi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, başkent Pekin'de düzenlenen 3. Kuşak ve Yol Forumu için ülkesini ziyaret eden Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, Pekin'de Büyük Halk Salonu'ndaki görüşmede, Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki işbirliğinin Kamboçya'ya somut kalkınma olanakları sağladığına dikkati çekerek, iki ülkenin kapsamlı istişare, ortak katılım ve kazançların paylaşımı temelinde halklarının faydasına olan projeleri sürdüreceğini umduklarını belirtti.

Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi ile Kamboçya'nın "5 Köşeli Strateji" adını verdiği kalkınma planı arasında entegrasyonu teşvik edeceğini vurgulayan Şi, iki ülke arasında 6 alanda entegre işbirliğini öngören "Elmas Altıgen" programını sürdüreceğini, "Sanayi Kalkınma Koridoru" ile "Balık ve Pirinç Koridoru" projelerini en yakın sürede sonuç alacak şekilde ilerletmeyi istediklerini aktardı.

Başbakan Hun da Çin'in Kamboçya'ya uzun vadeli desteğini takdir ettiklerini belirterek, Devlet Başkanı Şi'nin önerdiği küresel girişimlerin dünya barışı ve kalkınması için önemli fırsatlar ve platformlar yarattığını, ülkesinin dostane ilişkileri ve Çin'in temel çıkarlarına desteğini sürdüreceğini vurguladı.???????