Çin Devlet Başkanı Şi'den Rusya'ya 'temel çıkarlarda dayanışma ve eşgüdüm' mesajı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'i ziyaret eden Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile yaptığı görüşmede, Çin ile Rusya'nın, temel çıkarlarını ilgilendiren konularda karşılıklı güçlü desteği sürdürmesi" ve "çok taraflı platformlarda eşgüdümü güçlendirmesi" gerektiğini belirtti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'i ziyaret eden Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile yaptığı görüşmede, Çin ile Rusya'nın, temel çıkarlarını ilgilendiren konularda karşılıklı güçlü desteği sürdürmesi" ve "çok taraflı platformlarda eşgüdümü güçlendirmesi" gerektiğini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Şi, mart ayında Moskova'ya yaptığı ziyarette Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iki ülke ilişkilerinin geleceğine ve farklı alanlarda işbirliğine dair yol haritası ortaya koyduklarını hatırlattı.

Çin ile Rusya arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin ve geliştirilmesinin, halkların dileği ve "zamanın eğilimi" olduğunu ifade eden Şi, iki ülkenin ortak çıkarlarını ilgilendiren konularda birbirini desteklemeyi sürdürmesi, Birleşmiş Milletler, Şanghay İşbirliği Örgütü, BRICS ve G20 gibi çok taraflı platformlarda eşgüdümü güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Şi, Çin ile Rusya'nın aralarındaki bağların geniş potansiyelini ve güçlü ivmesini, işbirliğini farklı alanlarda ilerletmek için kullanacağını umduğunu belirterek, "İki taraf ekonomi, ticaret ve yatırım işbirliğini yeni seviyelere çıkarabilecek potansiyeli değerlendirmeli, ikili işbirliği kurumlarını ve mekanizmalarını iyileştirmeli, enerji ve bağlantılılık alanlarında işbirliğini genişleterek yeni büyüme olanakları keşfetmeli." dedi.

Çin'in, Kuşak ve Yol Girişimi ile Rusya'nın öncülüğündeki Avrasya Ekonomik Birliği arasında sinerji yaratarak daha açık ve geniş bir bölgesel pazar oluşturulması için birlikte çalışmaya hazır olduğunun altını çizen Şi, bunun hem küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını sağlayacağına hem de bölge ülkelerine daha fazla katkıda bulunacağına işaret etti.

Rusya Başbakanı Mişustin de iki ülke liderinin vardıkları anlayış birliği doğrultusunda farklı alanlarda pratik işbirliğini derinleştirmek için çalışacaklarını belirterek, "Rusya, çok kutuplu bir dünyayı teşvik emek ve hukuka dayalı ulusları düzeni yeniden tesis etmek için Çin ile birlikte çalışmaya hazırdır." ifadesini kullandı.

Mişustin, iki günlük Çin ziyaretinde dün Şanghay'daki temaslarının ardından bugün Pekin'de mevkidaşı Li Çiang ile görüşmüştü.

İki başbakanın görüşmesinin ardından Çin ile Rusya arasında tarım ve hayvancılık ürünleri ticareti, ticaret hizmetleri ve spor işbirliği alanlarında mutabakat zaptları ile patent işlemlerinin hızlandırılmasına ilişkin pilot programın yenilenmesine ilişkin ortak niyet beyanı imzalanmıştı.