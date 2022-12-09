Çin Devlet Başkanı Şi'den 'Filistin halkının uğradığı zulüm devam edemez' açıklaması

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Filistin halkının gördüğü zulmün devam etmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Çin Devlet Başkanı Şi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, ülkesinin, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını desteklediğini söyledi.

"Filistin halkının gördüğü tarihi zulüm ve meşru haklarının pazarlık konusu yapılması sürdürülemez." diyen Şi, Filistin'e Birleşmiş Milletlerde (BM) tam üyelik verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Şi, zirvenin, Arap ülkeleriyle ilişkilerde "dönüm noktası" olduğunu söyledi

Şi, Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi'nin, Çin ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerde dönüm noktası olduğunu vurguladı.

İki taraf arasındaki ilişkilerin barış, uyum, hakikat arayışı ve medeniyetler arası diyalog üzerine kurulu olduğunu ifade eden Şi, Arap ülkelerinin halihazırda dünyada barış ve adaletin tesisinin gerekliliğine artan bir şekilde vurgu yaptığını kaydetti.

Şi, Arap ülkeleri ile Çin'in işbirliğini güçlendirmesi gerektiğine ve diğer devletlerin iç işlerine karışmama ilkesine bağlı kalınması gerektiğine dikkati çekti.

Çin Devlet Başkanı Şi, Arap ülkeleriyle birlikte, kalkınma, sağlık ve gıda güvenliğinin desteklenmesi gibi ortak taahhütlerin uygulanması konusunda kararlı olduklarını kaydetti.

Zirveye vekaleten başkanlık eden Bin Selman'dan "Arap ülkeleriyle Çin arasında işbirliği" vurgusu

Öte yandan Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi'ne, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud'a vekaleten Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlık etti.

Veliaht Prens Bin Selman, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, Arap ülkeleri ile Çin arasında ticaret, maliye ve yatırım alanlarında işbirliği ile bölgesel ve uluslararası sorunlarda koordinasyonu desteklemeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Gıda ve enerji güvenliği dahil olmak üzere uluslararası arenada yaşanan sorunlara dikkati çeken Bin Selman, Çin'in, Suudi Arabistan'ın sürdürülebilir kalkınmayı destekleme ve gıda güvenliğini artırmaya yönelik öncelikleriyle örtüşen girişimlerini takdir ettiklerini söyledi.

Bin Selman ayrıca, Suriye ve Libya'da yaşanan krizlerin sona ermesi ve bu ülkelerde istikrar ve kalkınmanın gerçekleşmesi için yürütülen çalışmaların artırılması gerektiğini vurguladı.