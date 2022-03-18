Çin Devlet Başkanı Şi'den Biden'a: "(Ukrayna'daki) Olaylar bir kez daha gösterdi ki ülkeler savaş meydanında karşı karşıya kalma noktasına gelmemeli"
AA - Mehmet Alaca - Güncel
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Çin Devlet Başkanı Şi'den Biden'a: "(Ukrayna'daki) Olaylar bir kez daha gösterdi ki ülkeler savaş meydanında karşı karşıya kalma noktasına gelmemeli"
Çin Devlet Başkanı Şi'den Biden'a: "( Ukrayna'daki) Olaylar bir kez daha gösterdi ki ülkeler savaş meydanında karşı karşıya kalma noktasına gelmemeli"
AA / Mehmet Alaca - Güncel