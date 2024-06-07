Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Görüştü

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesini ziyaret eden Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi görüşmede, iki ülke arasında "her koşulda stratejik ortaklık" olarak tanımlanan ikili ilişkinin giderek derinleştiğini, Çin'in Pakistan ile işbirliği bağlarını güçlendirmeyi, stratejik eşgüdümü derinleştirmeyi, yeni dönemde ortak geleceği paylaşan Çin-Pakistan topluluğu oluşturarak bölgesel barışa, istikrara, kalkınma ve refaha katkı sağlamayı amaçladığını belirtti.

Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nin Pakistan'ın kalkınmasına katkı sağlayacak şekilde ortak inşası için birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade eden Şi, tarım, madencilik, geçim desteği projeleri ve diğer alanlarda yerel koşullara uygun işbirlikleri yürütmeyi istediklerini dile getirdi.

Şi, Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun geliştirilmiş bir halini inşa etmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Pakistan Başbakanı Şerif de Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun halihazırda ülkesinin kalkınmasına katkı ve Pakistan halkına kazanç sağladığına işaret ederek, Pakistan'ın Çin'in devlet yönetimi deneyiminden öğrenmeyi, "Kuşak ve Yol'un ortak inşasını sürdürerek farklı alanlarda pratik işbirliğini geliştirmeyi hedeflediğini kaydetti.

Şerif, Pakistan'da Dasu Hidroelektrik Santrali'nin inşaatında çalışan Çin vatandaşlarının hayatını kaybettiği terör saldırısı nedeniyle bir kez daha Çin'e taziye dileklerini iletirken, teröristlerin kararlılıkla cezlandırılacaklarını ve ülkedeki Çin kurumları ve vatandaşlarının güvenliği için daha etkin tedbirler alacaklarını vurguladı.

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber-Pahtunhva eyaletinde 26 Mart'ta Çinli şirketlerce yürütülen Dasu Hidroelektrik Santrali'nin inşaatında çalışan mühendisleri ve işçileri taşıyan araç konvoyuna düzenlenen saldırıda 5'i Çinli, biri Pakistanlı 6 kişi hayatını kaybetmişti.