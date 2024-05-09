Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Macaristan'ı Ziyaret Etti

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 3 ülkeyi kapsayan Avrupa ülkeleri turunda Fransa ve Sırbistan'ın ardından Macaristan'ı ziyaret etti.

Çin lideri ve eşini, dün gece başkent Budapeşte'ye varışlarında, havalimanında Macaristan Başbakanı Victor Orban ve eşi karşıladı.

Şi, yaptığı yazılı açıklamada, ziyaretinin, "Çin-Macaristan ilişkilerini büyük atılımlarla daha üst seviyeye çıkarmak üzere, iki ülkenin işbirliği ve kalkınmasını büyük atılımlarla daha üst seviyeye çıkaracak ortak vizyonu çizmeyi hedeflediğini" belirtti.

Çin ve Macaristan'ın son yıllarda üst düzey temaslarla karşılıklı güveni derinleştirdiğini, Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki işbirliğinden verimli sonuçlar elde ettiğini, uluslararası ve bölgesel meselelerde yakın eş güdüm içinde olduğunu ifade eden Şi, "Uluslararası manzara nasıl değişirse değişsin Çin ve Macaristan, ikili ilişkilerini geniş bir perspektiften ve uzun vadeli olarak görecek ve böyle yaklaşacaktır." dedi.

Şi, iki ülkenin Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki işbirliğinden verimli sonuçlar elde ettiğine işaret etti.

İlişkiler "tarihin en iyi döneminde"

Çin lideri, ziyaretinde bugün ilk olarak Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ile görüştü.

Çin Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Şi, görüşmede, Macaristan'ın, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 1949'da kuruluşunun ardından "Yeni Çin"i tanıyan ilk ülkelerden biri olduğunu hatırlatarak "İkili ilişkilerimiz değişen uluslararası durum sınamasından geçti ve kıtaları aşan bir dostluktan işbirliği ortaklığına, oradan kapsamlı stratejik ortaklığa dönüştü." ifadesini kullandı.

Çin-Macaristan ilişkilerinin "tarihinin en iyi döneminde" olduğunu dile getiren Şi, geleneksel dostluğu daha ileri taşımak, karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini geliştirmek ve ilişkileri daha üst seviyeye çıkarmak için birlikte çalışmaya hazır oldukları mesajını verdi.

Şi, öğleden sonra Başbakan Victor Orban ile görüşecek. Liderlerin iki ülke arasında Kuşak ve Yol Girişimi dahil, 16 işbirliği anlaşmasına imza atması bekleniyor.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Şi ile Orban görüşmesinde Ukrayna krizinin de gündemde olacağını bildirdi.

Çin gibi Macaristan da Ukrayna'daki savaşa rağmen Rusya ile yakın ilişkilerini sürdürüyor. Budapeşte hükümeti Avrupa Birliğinin (AB) Moskova'ya yaptırımlarına ve Ukrayna'ya yardımlarına karşı çıkarak muhalif çizgi izliyor.

AB içinde Çin'in en yakın müttefiki

Macaristan, AB üyeleri içerisinde Pekin ile en yakın ilişkileri olan ülke konumunda bulunuyor. Budapeşte hükümeti, AB'nin Çin'e ekonomik bağımlılığa bağlı "riskleri giderme" siyasetine karşı çıkarken birliğin Çin'deki insan hakları ihlallerini eleştiren açıklamalarını veto ediyor.

Öte yandan Macaristan, Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri arasında, Çin'in tarihi İpek Yolu güzergahındaki Doğu-Batı ticaretini canlandırmayı amaçlayan Kuşak ve Yol Girişimi çerçevesinde en fazla yatırım alan ülke konumunda bulunuyor.

Çin, batarya ve elektrikli araçlar gibi yükselen sektörlerdeki en büyük yurt dışı yatırımlarını Macaristan'a yaptı. Çinli batarya üreticisi CATL'nin Çin dışındaki en büyük üretim tesisi Macaristan'da bulunuyor. Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD de Avrupa'daki ilk fabrikasını Macaristan'da açtı.

Çin Devlet Elektrik Enerji Yatırım Şirketi de ilk yurt dışı yatırımını Macaristan'a yaparak Tokaj şehrinde güneş enerjisi santrali kurdu.