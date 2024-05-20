Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Ölümü İçin İran'a Başsağlığı Diledi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililerin ölümüne sebep olan helikopter kazası dolayısıyla İran'a başsağlığı diledi.

Şi, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir'e yolladığı mesajında, Çin hükümeti ve halkı adına, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ailesine, İran hükümetine ve halkına taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin göreve geldikten sonra İran'ın güvenliği ve istikrarını sürdürmesine, ulusal kalkınmasının ve refahının geliştirilmesine önemli katkı sağladığını, Çin ile İran arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın güçlendirilmesi ve derinleştirilmesi için çaba sarf ettiğini belirten Şi, "Reisi'nin trajik ölümü İran halkı için büyük kayıp oldu ve Çin halkı da iyi bir dostunu kaybetti." ifadesini kullandı.

Şi, Çin hükümetinin ve halkının iki ülke arasındaki geleneksel dostluğa değer verdiğini, kapsamlı stratejik ortaklığın her iki tarafın çabalarıyla süreceği ve gelişeceğini kaydetti.

? Helikopter kazası ve sonrası

Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi.

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.

Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler kazadan kurtulan olmadığını belirledi.

Reisi'nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi.

İran anayasasına göre, yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurulun düzenlemeleri yapması gerekiyor.

İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.