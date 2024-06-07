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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Brezilya Devlet Başkanı Yardımcısı Geraldo Alckmin ile Görüştü

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Brezilya Devlet Başkanı Yardımcısı Geraldo Alckmin ile bir araya geldi. İki lider, Çin ve Brezilya arasındaki işbirliğini güçlendirmenin yanı sıra gelişmekte olan ülkeler arasında dayanışma ve işbirliğinin önemini vurguladı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesini ziyaret eden Brezilya Devlet Başkanı Yardımcısı Geraldo Alckmin ile bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi görüşmede, dünyanın 100 yıldır görülmeyen değişimlerden geçtiğini belirterek, Çin ile Brezilya'nın büyük gelişmekte olan ülkeler ve yükselen piyasa ekonomileri olarak geniş ortak çıkarlara sahip olduğunu vurguladı.

Çin ve Brezilya ilişkilerinin ikili kapsamının ötesinde, gelişmekte olan ülkeler arasında dayanışma ve işbirliğinin geliştirilmesi, dünya barışı ve istikrarı açısından emsal önemde olduğunu ifade eden Şi, iki ülke arasında geleneksel alanlarda işbirliğini güçlendirmenin yanında yeşil ekonomi, dijital ekonomi ve inovasyon gibi yükselen alanlarda işbirliğini genişletmeyi, Kuşak ve Yol Girişimi ile Brezilya'nın Güney Amerika entegrasyon projeleri arasındaki uyumu geliştirmeyi istediklerini dile getirdi.

Şi, Brezilya'nın bu yıl G20 Zirvesi'ne ev sahipliği için başarı dilerken, uluslararası sahnede daha büyük rol oynamasını desteklediklerini sözlerine ekledi.

Brezilya Devlet Başkanı Yardımcısı Alckmin de Çin'in yoksullukla mücadelede kaydettiği başarının ülkesi açısından müspet örnek olduğuna işaret ederek, Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva liderliğindeki hükümetin daha kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeyi hedeflediğini, Çin ile kalkınma stratejilerini uyumlaştırmayı istediklerini kaydetti.

Çin şirketlerine Brezilya'ya daha fazla yatırım yapması için çağrıda bulunan Alckmin, altyapı, tarım, madencilik, yeni enerji araçları ve iklim değişikliği alanlarında işbirliğini güçlendirmek istediklerini aktardı.

Alckmin, Brezilya ve Çin'in çok taraflılığı ve serbest ticareti savunduğunu, uluslararası alanda pek çok konuda ortak görüşe sahip olduklarını söyledi.

İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yılını yeni bir başlangıç kabul edeceklerini belirten Alckmin, Çin ile ikili ve çok taraflı stratejik işbirliğini geliştirerek daha barışçıl, adil ve sürdürülebilir bir dünyanın inşasına katkıda bulunmayı istediklerinin altını çizdi.

Kaynak: AA / Güncel

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