Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, APEC Zirvesi İçin Güney Kore'ye Gidiyor

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Güney Kore'de düzenlenecek APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'na katılacağı ve ABD Başkanı Donald Trump ile yüz yüze görüşeceği bildirildi. İki ülke arasındaki ticaret gerilimini çözmek için müzakereler de devam ediyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne katılmak üzere Güney Kore'yi ziyaret edeceği bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Şi'nin, Güney Koreli mevkidaşı Lee Jae-myung'un davetiyle, 30 Ekim-1 Kasım tarihlerinde bu ülkeye resmi ziyarette bulunacağı ve Gyeongju kentinde düzenlenecek 32. APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'na katılacağı belirtildi.

Bu arada Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın APEC Zirvesi'ne katılmak üzere ziyaret edeceği Güney Kore'de 30 Ekim Perşembe günü Çin Devlet Başkanı Şi ile ikili bir görüşme yapacağı aktarıldı.

Başkan Trump'ın Malezya, Japonya ve Güney Kore'yi kapsayan Asya ülkeleri ziyaretlerinin son durağında, APEC Zirvesi'nde Çinli mevkidaşı ile bir araya geleceği kaydedildi.

Çin tarafı, görüşmeyi henüz doğrulamasa da iki ülke liderinin, zirve öncesinde 30 Ekim'de Busan şehrinde bir araya gelmesi bekleniyor.

ABD ve Çin heyetleri, tarife müzakareleri için Malezya'da buluşuyor

Öte yandan ABD ve Çin arasında karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin çözümü için yürütülen müzakerelerin yeni turu için iki ülke heyetleri bugün Malezya'da bir araya gelecek.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile Çin Başbakan Yardımcısı Li Hıfing'in başkanlığındaki heyetlerin ikili ekonomik ve ticari konuları ele alacağı toplantı, aynı zamanda iki ülke liderinin gelecek hafta yapacağı zirve için hazırlık niteliğinde olacak.

ABD ve Çin arasındaki ilişkiler, son aylarda bir tarafta Washington yönetiminin tarife artışları ve teknoloji alanındaki kısıtlamaları ve diğer tarafta Çin'in küresel tedarikinin büyük bölümünü karşıladığı nadir toprak elementlerinin kontrolüne yönelik attığı adımlarla genişleyen bir dizi anlaşmazlıkta düğümlenmiş durumda.

Trump ve Şi'nin buluşması, anlaşmazlık konularında nasıl bir mutabakata varılacağına bağlı olarak iki ülke ilişkilerinin gelecek seyri bakımından kritik önem taşıyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
Haberler.com

