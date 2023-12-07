Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin-AB Zirvesi için AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşerek, Çin ile AB ekonomilerinin tamamlayıcı olduğunu ve işbirliğini geliştirmenin ortak çıkarları güçlendireceğini vurguladı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, AB'yi ekonomik ve ticari işbirliğinde kilit ortak olarak görüyor

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, kalkınma ve dışa açılma sürecinde Avrupa Birliği'ni (AB) ekonomik ve ticari işbirliğinde "kilit ortak" gördüğünü vurguladı.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Şi, Pekin'deki Çin-AB Zirvesi için ülkesini ziyaret eden AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü.

Şi, görüşmede Çin ile AB ekonomilerinin "yüksek düzeyde tamamlayıcı" olduğuna ve işbirliğini geliştirmenin ortak çıkarları güçlendireceğine işaret ederek, "Yüksek nitelikli kalkınma ve yüksek standartta dışa açılma arayışındaki Çin, AB'yi ekonomik ve ticari işbirliğinde kilit, bilimsel ve teknolojik işbirliğinde tercih edilir, sanayi ve tedarik zincirleri işbirliğinde güvenilir ortak görüyor." dedi.

Çin ile AB'nin çok kutupluluğu geliştirebilecek iki güç olduğunun altını çizen Şi, "Sistemlerimiz farklı diye birbirimizi rakip görmemeliyiz. Rekabet içindeyiz diye işbirliğini azaltmamalıyız. Anlaşmazlıklarımız var diye cepheleşmemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Şi, Çin ile AB'nin piyasa, sermaye ve teknoloji bakımından birbirini desteklemesi, geleneksel endüstrilerin yenilenmesi, yükselen endüstrilerin gelişimini teşvik etmesi ve yeni işbirliği modelleri ve yeni büyüme alanları yaratarak sanayi ve tedarik zincirlerini birlikte geliştirmesi gerektiğini belirtti.

AB, Çin ile istikrarlı ilişkiler geliştirmeyi istiyor

Michel ve Von der Leyen de görüşmede "AB'nin Çin ile istikrarlı, öngörülebilir ve sürdürülebilir ilişkiler geliştirmeyi istediğini" vurguladı.

AB'nin ticaret, yeşil kalkınma ve dijital ekonomi alanında işbirliğini geliştirmeyi, tedarik zincirlerini korumayı umduğunu dile getiren Avrupalı liderler, iklim değişikliği ve yapay zeka gibi küresel meselelerde işbirliği yapmayı arzuladıklarını belirtti.

Von der Leyen, sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaştığı mesajda, "Çin ile AB'nin dengeli ticari ilişkilerde ortak çıkar konusunda mutabık olduklarını" ifade etti.

Çin ile 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi arasındaki olağan yıllık zirve toplantısı, bugün ve yarın Pekin'de yapılacak. Zirve, 2019'dan bu yana yüz yüze yapılan ilk toplantı olacak.

Zirvede tarafların, ikili ticaretteki AB lehine dengesizliğin yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı ile bağlantılı jeopolitik sorunları ele alması bekleniyor.