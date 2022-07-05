Çin Devlet Başkanı Şi, Cezayir'in bağımsızlığının 60. yıl dönümünü kutladı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Cezayir'in Fransa'dan bağımsızlığını kazanmasının 60. yıl dönümü vesilesiyle Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'a kutlama mesajı yolladı.

Devlet Başkanı Şi, mesajında, Cezayir'in 60 yıl önce zorlu bir mücadelenin ardından ulusal bağımsızlığını kazanarak Arap ve Afrika halklarının kurtuluş mücadelelerinde yeni bir sayfa açtığını belirtti.

Çin hükümetinin ve Çin halkının Cezayir'in bağımsızlık mücadelesine destek verdiğini, iki ülkenin ve halkın bu süreçte derin bağlar kurduğunu ifade eden Şi, karşılıklı siyasi güvenin yıllar içinde güçlendiğini ve pratik iş birliğinin verimli sonuçlarının Çin ile Cezayir arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı yeni bir düzeye taşıdığını vurguladı.

Şi, Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında her alanda iletişimi ve iş birliğini geliştirmek üzere Cumhurbaşkanı Tebbun ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.

Çin Başbakanı Li Kıçiang da Cezayirli mevkidaşı Eymen Benabderrahmane'ye yolladığı mesajda, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulduğu son 64 yılda sağlıklı ve istikrarlı şekilde geliştiğini, karşılıklı faydaya dayalı iş birliğini geliştirmek, kapsamlı stratejik ortaklığın içeriğini zenginleştirmek ve her ülke halkının refahını arttırmak için birlikte çalışma arzusunu dile getirdi.