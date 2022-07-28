Çin Devlet Başkanı Şi, Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde, Tayvan konusunda yabancı müdahalesinin kabul edilmeyeceğini belirterek, "Ateşle... - Haberler

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Çin Devlet Başkanı Şi, Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde, Tayvan konusunda yabancı müdahalesinin kabul edilmeyeceğini belirterek, "Ateşle...

Çin Devlet Başkanı Şi, Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde, Tayvan konusunda yabancı müdahalesinin kabul edilmeyeceğini belirterek, 'Ateşle...

Çin Devlet Başkanı Şi, Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde, Tayvan konusunda yabancı müdahalesinin kabul edilmeyeceğini belirterek, "Ateşle oynayan kendini yakar." dedi.

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Çin Devlet Başkanı Şi, Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde, Tayvan konusunda yabancı müdahalesinin kabul edilmeyeceğini belirterek, "Ateşle oynayan kendini yakar." dedi.

AA / Emre Aytekin - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Tayvan Güncel Haberler

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