Çin Devlet Başkanı Şi, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile telefonda görüştü - Haberler

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Çin Devlet Başkanı Şi, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile telefonda görüştü

AA - Emre Aytekin - Güncel
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Çin Devlet Başkanı Şi, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile telefonda görüştü

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) yeni göreve gelen Devlet Başkanı Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) yeni göreve gelen Devlet Başkanı Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Şi, görüşmede Pekin'in BAE ile dostluğunu, karşılıklı güvenini perçinlemek ve iş birliğini derinleştirmek istediğini belirtti.

Çin-BAE "kapsamlı stratejik iş birliğini" iki ülke halkının yararına olacak şekilde geliştirmeyi istediklerini vurgulayan Şi, iki ülke arasındaki bağların diplomatik ilişkilerinin kurulmasından bu yana derin ve çok yönlü olarak geliştiğini, iki ülkenin temel çıkarları ve endişeleri konusunda birbirine destek olduğunu ve pratik iş birliğinden verimli sonuçlar aldığını ifade etti.

AA / Emre Aytekin - Güncel

Birleşik Arap Emirlikleri Çin Halk Cumhuriyeti Togo Cumhuriyeti Xi Jinping Güncel Haberler

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