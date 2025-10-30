Haberler

Şi: Çin'in Kalkınması ABD'nin Vizyonuyla Çelişmiyor

Güncelleme:
Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump ile gerçekleştirdiği görüşmede, Çin'in gelişiminin ABD'nin 'Amerika'yı yeniden büyük yapma' stratejisiyle çelişmediğini ifade etti. Şi, iki ülke arasındaki işbirliğinin önemine dikkat çekerek, karşılıklı fayda sağlayacak bir ilişki geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump ile görüşmesinde, "Çin'in kalkınması, ABD'nin 'Amerika'yı yeniden büyük yapma' vizyonuyla çelişmiyor." dedi

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
