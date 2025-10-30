Şi: Çin'in Kalkınması ABD'nin Vizyonuyla Çelişmiyor
Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump ile gerçekleştirdiği görüşmede, Çin'in gelişiminin ABD'nin 'Amerika'yı yeniden büyük yapma' stratejisiyle çelişmediğini ifade etti. Şi, iki ülke arasındaki işbirliğinin önemine dikkat çekerek, karşılıklı fayda sağlayacak bir ilişki geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.
