Çin Dev Pandaları Chongqing'deki Hayvan Tema Parkı'na Nakledildi
Çin Dev Pandaları Koruma ve Araştırma Merkezi'nde kalan dört dev panda, Chongqing'in Yongchuan ilçesindeki Locajoy Hayvan Tema Parkı'na nakledildi. Pandalar, uyum süreci tamamlandıktan sonra ziyaretçilerin karşısına çıkacak.
CHONGQİNG, 4 Ocak (Xinhua) -- Çin Dev Pandaları Koruma ve Araştırma Merkezi'nde kalan Qing Hua, Qing Lu, Qiao Yue ve Ai Lian isimli dört dev panda Chongqing'in Yongchuan ilçesindeki Locajoy Hayvan Tema Parkı'na nakledildi. Dev pandalar, uyum süreci bittikten sonra ziyaretçilerin karşısına çıkacak.