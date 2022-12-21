Çin, Destekleyici Politikaların Uygulanmasını Sağlayacak, Ekonomik Toparlanmayı Sağlamlaştıracak

BEİJİNG, 21 Aralık (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang başkanlığında Salı günü yapılan Devlet Konseyi Yönetim Kurulu toplantısında, destekleyici politikaların uygulanmasını sağlamak, toparlanmanın temelini sağlamlaştırmak ve ekonominin makul bir aralıkta performans göstermesini sağlamak...

BEİJİNG, 21 Aralık (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang başkanlığında Salı günü yapılan Devlet Konseyi Yönetim Kurulu toplantısında, destekleyici politikaların uygulanmasını sağlamak, toparlanmanın temelini sağlamlaştırmak ve ekonominin makul bir aralıkta performans göstermesini sağlamak amaçlı çabalar ele alındı.

Toplantıda ayrıca, insanların temel ihtiyaçlarını karşılamak, istihdamı istikrara kavuşturmak ve insanların refahını korumak için temel emtia arzını güçlendirmeye ve fiyatlarını dengelemeye yönelik önlemler de belirlendi.