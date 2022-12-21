Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin, Destekleyici Politikaların Uygulanmasını Sağlayacak, Ekonomik Toparlanmayı Sağlamlaştıracak

Güncel Haberler

Çin, Destekleyici Politikaların Uygulanmasını Sağlayacak, Ekonomik Toparlanmayı Sağlamlaştıracak

BEİJİNG, 21 Aralık (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang başkanlığında Salı günü yapılan Devlet Konseyi Yönetim Kurulu toplantısında, destekleyici politikaların uygulanmasını sağlamak, toparlanmanın temelini sağlamlaştırmak ve ekonominin makul bir aralıkta performans göstermesini sağlamak...

BEİJİNG, 21 Aralık (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang başkanlığında Salı günü yapılan Devlet Konseyi Yönetim Kurulu toplantısında, destekleyici politikaların uygulanmasını sağlamak, toparlanmanın temelini sağlamlaştırmak ve ekonominin makul bir aralıkta performans göstermesini sağlamak amaçlı çabalar ele alındı.

Toplantıda ayrıca, insanların temel ihtiyaçlarını karşılamak, istihdamı istikrara kavuşturmak ve insanların refahını korumak için temel emtia arzını güçlendirmeye ve fiyatlarını dengelemeye yönelik önlemler de belirlendi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Li Keqiang Aralık Güncel Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title