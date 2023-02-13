Çin, Depremlerin Etkilerinin Aşılması İçin Türkiye ve Suriye'yi Aktif Olarak Destekliyor

BEİJİNG, 13 Şubat (Xinhua) -- Çin Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (CIDCA) yetkilisi Zheng Yuandong, Çin'in Türkiye ve Suriye'yi, yıkıcı depremlerin etkilerini mümkün olan en kısa sürede aşmaları için aktif olarak destekleyeceğini ve bu ülkelere yardım edeceğini söyledi.

BEİJİNG, 13 Şubat (Xinhua) -- Çin Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (CIDCA) yetkilisi Zheng Yuandong, Çin'in Türkiye ve Suriye'yi, yıkıcı depremlerin etkilerini mümkün olan en kısa sürede aşmaları için aktif olarak destekleyeceğini ve bu ülkelere yardım edeceğini söyledi.

Zheng, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin'in Türkiye ve Suriye'yi vuran büyük depremlerden bu yana iki ülkeye aktif olarak destek ve yardım sağladığını kaydetti.

Zheng, Çin hükümetinin finanse ettiği, acil ihtiyaç duyulan battaniyeler ve pamuklu çadırlar dahil olmak üzere Türkiye'ye gönderilen yardım malzemelerinin ilk partisinin 11 ve 12 Şubat'ta İstanbul'a ulaştığını söyledi.

Çin'in sağladığı, elektrokardiyografi (EKG) cihazları, ultrasonik tanı ekipmanı, tıbbi nakil araçları ve manuel hastane yatakları gibi daha fazla malzemenin bu hafta sevk edileceğini kaydeden Zheng, Çin hükümeti tarafından gönderilenler de dahil olmak üzere Çinli kurtarma ekiplerinin 10'dan fazla kişiyi enkaz altından sağ kurtardığını da sözlerine ekledi.

Zheng, Çin hükümetinin Suriye'ye insani yardımını hızlandırdığını ve sevkiyatların 30.000 ilk yardım çantası, 20.000 battaniye, 10.000 pamuklu ceket, 300 pamuklu çadır, vantilatör, anestezi makinesi, oksijen jeneratörü ve diğer malzemeleri içereceğini, bu malzemelerin mümkün olan en kısa sürede sevk edileceğini belirtti.

Zheng, "Aynı zamanda halihazırda Suriye'ye giden 220 ton buğday ve bu ay partiler halinde sevk edilecek 3.000 ton pirinç ve buğday ile gıda yardımı projesi hızlandırılacak" dedi.

Zheng, Çin Kızılhaç Derneği'nden Suriye'ye ilk tıbbi malzeme sevkiyatının Şam'a ulaştığını, 13 Şubat'ta Beijing'den gönderilen ikinci malzeme sevkiyatı ile de 10.000'den fazla depremzedeye yardım ulaştırılacağını da sözlerine ekledi.

Zheng, "Çin, Türkiye ve Suriye halklarının felaketin üstesinden gelmeleri ve anavatanlarını mümkün olan en kısa sürede yeniden inşa etmeleri için aktif olarak desteklemek ve onlara yardım etmek için uluslararası toplumla birlikte çalışacaktır" dedi.