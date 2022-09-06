Çin Depremin Vurduğu Sichuan'da Acil İletişime Destek Olarak İha Kullandı

BEİJİNG, 6 Eylül (Xinhua) -- Çin'in sivil kullanım amaçlı büyük insansız hava aracı (İHA) Wing Loong-2H'nin geliştiricisi, aracın Pazartesi günü Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletini vuran 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından acil iletişime destek olmak üzere deprem bölgesinde kullanıldığını söyledi. Wing Loong-2H, Sichuan'ın Luding ilçesinde Pazartesi günü yerel saatle öğlen 12.52'de (TSİ 07.52) meydana gelen ve bina ve yollarda hasar yaratan depremin ardından görev almak üzere bölgeye gönderildi.

Çin'in lider uçak üreticisi olan Çin Havacılık Endüstrisi Şirketi (AVIC), büyük İHA'nın belirlenen görev yerine Pazartesi günü yerel saatle 18.44'te ulaşarak inceleme ve acil durum iletişim desteği sağlama faaliyetine başladığını söyledi. Wing Loong-2H hava üzerinden bir iletişim ağı kurulmasına yardım ederek depremden zarar gören bölgelerin gerçek zamanlı görüntülerini göndererek yardım çalışmalarına destek oldu ve etkin kurtarma operasyonlarının düzenlenmesini sağladı. AVIC'nin verdiği bilgiye göre Wing Loong-2H; uzun menzil, uzun havada kalış süresi, yüksek taşıma kapasitesi ve güçlü çevre adaptasyonu gibi birçok özelliği sayesinde trafik, enerji tedariki ve ağ iletişiminin bozulduğu felaketten aşırı ölçüde etkilenmiş bölgelerde çok çeşitli görevleri yerine getirebiliyor.