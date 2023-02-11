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Çin, Deprem Yardım Malzemelerinin İlk Partisini Türkiye'ye Gönderdi

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Çin, Deprem Yardım Malzemelerinin İlk Partisini Türkiye'ye Gönderdi

BEİJİNG, 11 Şubat (Xinhua) -- Çin Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı'na (CIDCA) göre, Çin hükümeti deprem yardım malzemelerinin ilk partisini Cumartesi sabahı Türkiye'ye gönderdi.

BEİJİNG, 11 Şubat (Xinhua) -- Çin Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı'na (CIDCA) göre, Çin hükümeti deprem yardım malzemelerinin ilk partisini Cumartesi sabahı Türkiye'ye gönderdi.

40.000 battaniyeden oluşan ilk partinin Shanghai Pudong Havalimanı'ndan sabah 6.30'da yola çıktığını belirten CIDCA, malzemelerin Cumartesi ve Pazar günleri İstanbul'a varacağını söyledi.

CIDCA'ya göre Çin, önümüzdeki günlerde 1.000 tane pamuklu çadır, elektrokardiyografi makineleri, ultrasonik teşhis cihazları, tıbbi nakil araçları ve manuel hastane karyolalarını içeren diğer malzemeleri gönderecek.

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Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Shanghai Türkiye Güncel Haberler

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