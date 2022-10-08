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Çin, Denizden Fırlattığı Roketle Uzaya İki Uydu Gönderdi

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Çin, Denizden Fırlattığı Roketle Uzaya İki Uydu Gönderdi

HABER: Çin, denizden fırlattığı roketle uzaya iki uydu gönderdiÇEKİM LİSTESİ: 1. Denizden fırlatılan roketin çeşitli görüntüleri 2. Fırlatma platformuHABERİN İÇERİĞİ: Çin, Cuma günü iki test uydusunu Sarı Deniz'deki bir fırlatma platformundan başarıyla uzaya gönderdi.

HABER: Çin, denizden fırlattığı roketle uzaya iki uydu gönderdi

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Denizden fırlatılan roketin çeşitli görüntüleri

2. Fırlatma platformu

HABERİN İÇERİĞİ:

Çin, Cuma günü iki test uydusunu Sarı Deniz'deki bir fırlatma platformundan başarıyla uzaya gönderdi.

LEO uydu navigasyon geliştirme sistemine sahip test uyduları, Uzun Yürüyüş-11 taşıyıcı roket tarafından havalandı ve planlanan yörüngeye başarıyla girdi.

Uydular, küresel navigasyon uydu sisteminin performansını gerçek zamanlı olarak izlemek ve navigasyon güçlendirme ve uydular arası lazer iletişim testlerini gerçekleştirmek amacıyla kullanılacak.

Bu, Uzun Yürüyüş serisi roketlerin 441. uçuş görevi oldu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Çin'in Yantai kentinden bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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