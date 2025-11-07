Çin, Denizcilik Konularında Suçlamaları Reddetti

BEİJİNG, 7 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bazı ülkelerin denizcilik konularında sahte söylemler yayması ve Çin'e yönelik temelsiz suçlamalarda bulunmasını son derece esefle karşıladıklarını ve kesinlikle reddettiklerini söyledi.

Basında yer alan haberlerde Filipinler, Avustralya, Japonya ve ABD savunma bakanlarının 3 Kasım'da ASEAN Savunma Bakanları Genişletilmiş Toplantısı sırasında bir araya geldikleri ve denizcilik konularında ortak bir açıklamada bulundukları belirtilmişti.

Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'ndeki durumun an itibarıyla genel olarak istikrarlı olduğunu belirten Mao, ilgili tarafların, bölge ülkelerinin, denizcilik sorunlarını diyalog ve istişare yoluyla uygun şekilde ele alma ve barış ve istikrarı sürdürme çabalarına saygı duymaları ve denizcilik sorunlarını nifak tohumları ekme ve gerilimi artırmak için kullanmaya son vermeleri gerektiğini ifade etti.

Mao, "'Güney Çin Denizi tahkimi', yasal süreç kisvesi altında bencil çıkarlar için Güney Çin Denizi'ni istikrarsızlaştırmayı amaçlayan siyasi bir komediden başka bir şey değildir" dedi. Yasadışı, geçersiz ve boş olan bu sözde 'kararın' bağlayıcılığı olmadığını vurgulayan Mao, en baştan bu yana bunu hiçbir zaman kabul etmediklerini ve tanımadıklarını söyledi.

"Asya-Pasifik, jeopolitik rekabet alanı değil, işbirliği ve kalkınmaya öncülük eden bir bölgedir" diyen Mao, grup siyaseti ve blok cepheleşmesinin barış ve güvenlik getirmeyeceğini ve Asya-Pasifik bölgesine de dünyanın geneline de istikrar katmayacağını ifade etti.