Çin, Denizcilik Haklarını Koruma Kararlılığını Vurguladı

Güncelleme:
Çin Dışişleri Bakanlığı, denizcilik anlaşmazlıklarının barışçıl yolla çözülmesi gerektiğini belirterek, ABD'nin provokasyonlarının başarısız olacağını ifade etti. Sözcü Lin Jian, Filipinler'in provokasyonu ilk başlatan taraf olduğunu ve ABD'nin bölgedeki istikrarı tehdit ettiğini savundu.

BEİJİNG, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Çin'in toprak bütünlüğü ve denizcilik hak ve çıkarlarını korumaya kararlı olduğunu belirterek, denizcilik anlaşmazlıklarının ilgili ülkeler tarafından doğrudan müzakere ve istişare yoluyla barışçıl şekilde çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Çarşamba günkü basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün Güney Çin Denizi ile ilgili son açıklamaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Lin, "Her türlü provokasyon ve tehdit beyhudedir ve asla başarılı olamayacaktır" dedi.

Sözcü, mevcut tüm gerçekler ve kanıtların, provokasyonu ilk başlatan tarafın, Filipinler olduğunu ortaya koyduğunu belirtti. Lin, ABD'nin gerçekleri göz ardı ederek, Çin'in kendi haklarını korumaya yönelik meşru eylemlerini karaladığını ve hatta ABD-Filipinler Karşılıklı Savunma Antlaşması'nı tehdit olarak kullanmaya çalıştığını ifade etti.

Sözcü, böylelikle ABD'nin kasıtlı olarak Güney Çin Denizi'nde cepheleşmeyi kışkırtma ve bölgeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik kötü niyetinin ve bölgedeki istikrarı bozan en büyük risk kaynağının ABD olduğu gerçeğinin bir kez daha gözler önüne serildiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
