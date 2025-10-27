Çin, Deniz Hukuku Yargı Sisteminde Küresel Liderliğini Artırıyor

BEİJİNG, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin'in dünyadaki en kapsamlı deniz hukuku yargı sistemini geliştirdiği ve bu sistemin en fazla dava sayısı ve en geniş dava türü yelpazesine sahip olduğu bildirildi.

Çin Yüksek Halk Mahkemesi'nin ülkedeki mahkemelerde görülen denizcilik davalarına ilişkin hazırladığı rapor, pazar günü değerlendirilmek üzere ülkenin en üst düzey yasama organı olan 14. Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi'nin oturumuna sunuldu.

Raporda Çin'in Kasım 1984'te Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi tarafından alınan karar uyarınca ilk deniz mahkemeleri grubunu, son 40 yılda ise bölgeler arası yargı yetkisine sahip 11 deniz mahkemesi ve 42 bağımsız mahkeme kurduğu belirtiliyor.

Söz konusu dönemde denizcilik davalarının sayı ve kapsamının önemli artış gösterdiğine dikkat çekilen rapora göre yıllık dava sayısı 1984'te sadece 18 iken, 2024'te 34.400'e yükseldi. Dava türleri de geleneksel deniz ticareti ve deniz taşımacılığı anlaşmazlıklarından deniz kaynaklarının geliştirilmesi, çevre koruma, liman ve terminal inşası ve okyanusla ilgili kültür ve turizm sektörleri gibi yeni alanlara genişledi.

Rapora göre Çin, uluslararası deniz hukukunun şekillenmesinde de önemli rol oynuyor. Çin'in yargı uygulamalarıyla başlatılan Gemilerin Adli Satışı Hakkında Beijing Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen ve bir Çin kentinin adını taşıyan ilk uluslararası denizcilik sözleşmesi oldu.