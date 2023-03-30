Çin Deniz Filosu Refakat Görevinden Döndü

QİNGDAO, 30 Mart (Xinhua) -- Aden Körfezi'nde ve Somali açıklarında sivil gemilere eşlik etme görevini tamamlayan bir Çin donanma filosu Perşembe günü Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletindeki liman kenti Qingdao'ya döndü.

QİNGDAO, 30 Mart (Xinhua) -- Aden Körfezi'nde ve Somali açıklarında sivil gemilere eşlik etme görevini tamamlayan bir Çin donanma filosu Perşembe günü Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletindeki liman kenti Qingdao'ya döndü.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'nın füze destroyeri Huainan, füze fırkateyni Rizhao ve ikmal gemisi Hoh Xil'den oluşan 42. filo, görev sırasında 29 Çinli ve yabancı gemiye eşlik etti.

21 Eylül 2022'de Qingdao'dan yola çıkan refakat timi, 191 günlük yolculuğunda 100.000 deniz milinin üzerinde yol kat etti.

Çin Aralık 2008'de, Aden Körfezi'nde ve Somali açıklarında gemi koruma operasyonları yürütmek için bu bölgelere donanma gemileri göndermeye başlamıştı.