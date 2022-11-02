Çin Deniz Ekolojik Çevresinin Korunmasını Güçlendirmek İçin Kampanya Başlattı

BEİJİNG, 2 Kasım (Xinhua) -- Çin'de deniz ekolojik çevresinin korunması, doğal kaynakların geliştirilmesi ve kullanımının artırılması için bir hukuki yaptırım kampanyası başlatıldı.

BEİJİNG, 2 Kasım (Xinhua) -- Çin'de deniz ekolojik çevresinin korunması, doğal kaynakların geliştirilmesi ve kullanımının artırılması için bir hukuki yaptırım kampanyası başlatıldı.

"Mavi Deniz 2022" kod adı verilen kampanya, Çin Sahil Güvenliği (CCG), Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı, Ekoloji ve Çevre Bakanlığı ve Ulusal Ormancılık ve Çayır İdaresi tarafından ortaklaşa başlatıldı.

Bu yılki operasyon, deniz kumunun çıkarılması ve taşınması, atıkların denize boşaltılması ve yasadışı deniz kumu madenciliği ve petrol sızıntıları da dahil olmak üzere ihlalleri hedef alan diğer alanlara ilişkin kolluk kuvvetlerinin faaliyetlerinin denetimine odaklanacak.

Yetkililer halka, ilgili bilgileri Çin Sahil Güvenliği'nin 95110 numaralı acil yardım hattı ve diğer kanallar aracılığıyla bildirmeleri çağrısında bulundu.