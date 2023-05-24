Çin Deniz Balıkçılığı Sektöründe İş Güvenliğini Artıracak

BEİJİNG, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, ülkedeki deniz balıkçılığı sektöründe üretim güvenliğinin kapsamlı bir şekilde güçlendirileceğini açıkladı.

Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Xiapu ilçesinde yer alan Sansha kasabasındaki su ürünleri yetiştirme bölgesinde gün batımı sırasında evlerine dönmekte olan balıkçılar, 25 Ekim 2022. (Fotoğraf: Jiang Kehong/Xinhua)

BEİJİNG, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, ülkedeki deniz balıkçılığı sektöründe üretim güvenliğinin kapsamlı bir şekilde güçlendirileceğini açıkladı.

Pazartesi günü video konferans yoluyla açıklama yapan bakanlık, tüm bölgelerdeki tarım yetkililerinin, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için ciddi kazaları kararlılıkla önlemeleri gerektiğini kaydetti.

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Çinli derin deniz balıkçı gemisi Lupeng Yuanyu 028'in Hint Okyanusu'nun orta kesimlerinde alabora olmasının ardından arama ve kurtarma çalışmalarına katılmıştı. Bakanlık ayrıca, balıkçılık için kilit öneme sahip olan il düzeyindeki 9 bölgeye denetim ve teftiş amacıyla 5 gözetim ekibi gönderdi.

Basın toplantısında, riskler ve gizli tehlikeler noktasında kapsamlı ve ayrıntılı kontroller yapılması, 10 ve üzeri mürettebatı bulunan balıkçı teknelerinin denetlenmesi gerektiği ifade edildi.

Toplantıda ayrıca, denizde faaliyet gösteren balıkçı teknelerinde güvenlik risklerini önleme kapasitesinin kapsamlı bir şekilde artırılması ve deniz balıkçılığında güvenlik risklerine yönelik izleme mekanizmasının geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.