Çin, deney ve gözlem uydularını fırlattı Güncel Haberler Çin, bilimsel deneyler ve detaylı yer gözlemleri için tasarladığı "Şiyan-14" ve "Şiyan-15" uydularını uzaya gönderdi. Çin, bilimsel deneyler ve detaylı yer gözlemleri için tasarladığı "Şiyan-14" ve "Şiyan-15" uydularını uzaya gönderdi. Xinhua ajansının haberine göre, uydular, Kuaycou-1A roketiyle, Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı. Uyduların, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi. Fırlatış, Çin'in geliştirdiği hızlı tepkimeli yörünge roketi Kuaycou-1A ile gerçekleştirilen 18'inci başarılı taşıma görevi oldu. Şiyan-14'ün bilimsel deneylerde ve uydu teknolojisi testlerinde kullanılması, Şiyan-15'in ise arazi etüdü, kent planlaması ve afet önleme çalışmaları için veri sağlaması amaçlanıyor. Güncel Kaynak: AA / Emre Aytekin Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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