Çin'den, Zafer Günü Kutlamalarına Katılmamaları Yönünde Avrupa ve Asya Ülkelerine Baskı Yapan Japonya'ya Tepki

BEİJİNG, 26 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Zafer Günü kutlamalarına katılmamaları yönünde Avrupa ve Asya ülkelerine baskı yapan Japonya'ya hoşnutsuzluklarını iletip açıklama talep ettiklerini söyledi.

Guo, salı günkü basın toplantısında, Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve 2. Dünya Savaşı'nda faşizme karşı elde edilen zaferin 80. yıldönümünü anmak için 3 Eylül'de Beijing'de düzenlenecek askeri geçit törenine ve diğer etkinliklere katılmamaları konusunda Japonya'nın Avrupa ve Asya ülkelerine baskı yaptığı yönünde haberlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Guo, Çin hükümetinin başkentte gerçekleştirilecek söz konusu anma etkinliğini tarihi hatırlamak, şehitleri onurlandırmak, barışı el üstünde tutmak ve geleceği inşa etmek amacıyla düzenleyeceğini belirtti.

Guo, "Tarihle dürüstçe yüzleşen, tarihten ders alan ve barışçıl kalkınmaya bağlı olan hiçbir ülke, bu konuda herhangi bir şüphe beslemeyeceği gibi buna karşı herhangi bir itiraz da dile getirmeyecektir" dedi.

Sözcü, tarihe ilişkin doğru algı ve tutuma sahip olmanın, Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra uluslararası topluma geri dönüşünün önemli bir ön koşulu, komşu ülkelerle ilişkilerinin siyasi temeli ve barışçıl kalkınmaya olan bağlılığını ölçen bir kriter olduğunu hatırlattı.

Guo, Japonya'nın Asya'daki komşularının ve uluslararası toplumun güvenini kazanmak için saldırganlık tarihiyle dürüstçe yüzleşmesi ve bu tarih konusunda dürüst şekilde derinlemesine düşünmesi, militarizmle ilişkisini net şekilde kesmesi, barışçıl Kalkınma yolunu izlemesi ve Çin'in ve diğer mağdur ülkelerin halklarının duygularına saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.