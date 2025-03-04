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Çin'den Yeni Kuantum Bilgisayarı: Zuchongzhi 3.0

Çin'den Yeni Kuantum Bilgisayarı: Zuchongzhi 3.0
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Çinli bilim insanları, 105 kübitlik işlem gücüne sahip Zuchongzhi 3.0 adlı yeni süper iletken kuantum bilgisayarı prototipini tanıttı. Bu, kuantum hesaplama alanında önemli bir atılım olarak değerlendiriliyor.

HEFEİ, 4 Mart (Xinhua) -- Çinli bilim insanları, 105 kübitlik işlem gücüne sahip "Zuchongzhi 3.0" adındaki yeni süper iletken kuantum bilgisayarı prototipini tanıttı. Pazartesi günü duyurulan bilgisayar, Çin'in kuantum hesaplama çalışmalarında gerçekleştirdiği yeni bir atılımı temsil ediyor.

Bu başarıyla, süper iletken sistemler dahilinde kuantum hesaplama avantajı konusunda da yeni bir rekor kırılmış oldu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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