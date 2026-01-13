Haberler

Albüm: Çin'in Geliştirdiği İnsansız Nakliye Uçağı "Tianma-1000" İlk Uçuşunu Başarıyla Tamamladı

Albüm: Çin'in Geliştirdiği İnsansız Nakliye Uçağı 'Tianma-1000' İlk Uçuşunu Başarıyla Tamamladı
Güncelleme:
Çin, Tianma-1000 adlı insansız nakliye uçağını tanıttı. Bu uçak, lojistik taşımacılık, acil kurtarma ve malzeme teslimatı görevlerini tek bir platformda birleştiriyor ve karmaşık arazi koşullarında yüksek performans sergiliyor.

YULİN, 13 Ocak (Xinhua) -- Çin'de geliştirilen insansız nakliye uçağı "Tianma-1000", lojistik taşımacılık, acil kurtarma ve malzeme teslimatı gibi görevleri tek bir platformda birleştiriyor.

Çin Kuzey Sanayi Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Xi'an ASN Teknoloji Grubu Limited Şirketi tarafından geliştirilen araç, ülkede yüksek irtifadaki karmaşık arazi koşullarına uyum sağlayabilen, ultra kısa mesafeden kalkış ve iniş yapabilen ve kargo taşımacılığı ile hava ikmali modları arasında hızlı geçiş imkanı sunan ilk insansız nakliye uçağı olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
500

