Çin'den Yemen'deki Husiler ile Çinli petrol şirketinin 'anlaşmasına' inceleme

Çin, Yemen'de petrol arama çalışmaları için İran destekli Husiler ile mutabakat zaptı imzalandığına dair iddiaların incelendiğini açıkladı.

Çin, Yemen'de petrol arama çalışmaları için İran destekli Husiler ile mutabakat zaptı imzalandığına dair iddiaların incelendiğini açıkladı.

Yemen resmi ajansı SABA'da yayımlanan habere göre Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, Çin'in Yemen Maslahatgüzarı Zhao Cheng ile telefonda görüştü. Görüşmede, Çin ile Yemen arasındaki ikili ilişkiler ele alındı.

Zhao, Yemen Dışişleri Bakanı Bin Mubarek ile görüşmesinde, "Husiler ile Anton Oilfield Services Group (Anton) Petrol Şirketi arasında mutabakat zaptı imzalanmasıyla Çin hükümetinin bir ilgisinin olmadığını" söyledi.

Anton'un özel bir firma olduğunu ve mutabakat zaptı imzalama yetkisi bulunmadığını aktaran Zhao, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını ifade etti.

Husilere ait SABA haber ajansı, "Husilere bağlı Petrol ve Madenler Bakanlığı ile Anton ve Çin hükümeti temsilcisinin bir mutabakat zaptı imzaladığını" bildirmişti.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği raporlarına göre, iç savaştan dolayı Yemen halkının yüzde 73'ü (yaklaşık 23,4 milyon) insani yardıma muhtaç hale geldi; 4,3 milyon kişi yerinden edildi.

Ülkede 13 binden fazlası sivil 377 bin kişi çatışmalar nedeniyle hayatını kaybetti.