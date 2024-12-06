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Çin'den Vizesiz Girişte Yeni Dönem: Kalış Süresi Uzatıldı

Çin'den Vizesiz Girişte Yeni Dönem: Kalış Süresi Uzatıldı
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Çin, daha fazla dışa açılma amacıyla vize muafiyeti politikasını genişleterek, 38 ülkeye vizesiz giriş imkanı sağladı ve ziyaretçilerin kalış süresini 30 güne çıkardı.

BEİJİNG, 6 Aralık (Xinhua) -- Çin'in daha fazla dışa açılma yolculuğunda dönüm noktası olan vize muafiyeti politikası genişletilmesi aynı zamanda ülkenin küresel sahnedeki özgüvenini de ortaya koyuyor. An itibarıyla 38 ülke tek taraflı vizesiz giriş uygulamasından faydalanırken, ziyaretçiler için azami kalış süresi 30 Kasım itibariyle 30 güne uzatıldı.

2024'ün üçüncü çeyreğinde Çin'e giriş yapan yabancıların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 48,8 artarak 8,186 milyona ulaştı. Bu kişilerden Çin'e vizesiz giriş yapanların sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 78,6 artarak 4,885 milyon kişiye ulaştı.

"Çin Seyahati", dünyanın Çin modernleşmesinin kalkınma başarılarını yakından görmesini ve Çin kültürünün cazibesini, yaşamı değiştiren yeni teknoloji örneklerini, Çinli kent ve kırsal sakinlerinin güzel yaşamını ve Çin'deki ekolojik gelişimi deneyimlemesini sağlıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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