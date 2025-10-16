Haberler

Çin'den Venezuela'ya Dış Müdahaleye Sert Tepki

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Venezuela'nın içişlerine dış müdahalenin kabul edilemez olduğunu vurguladı. ABD'nin Venezuela kıyılarında bir balıkçı teknesine düzenlediği saldırıya dair bilgilerle birlikte bölgedeki askeri gerilim artırılırken, Çin barış ve istikrar çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Venezuela'nın içişlerine herhangi bir bahaneyle dışarıdan müdahale edilmesine karşı olduklarını söyledi.

Lin, çarşamba günkü basın toplantısında ABD'nin salı günü Venezuela kıyıları yakınlarında bir balıkçı teknesine daha saldırı düzenlediğine yönelik açıklaması hakkında değerlendirmelerde bulundu. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmişti. ABD, Karayip Denizi'nde savaş gemileri ve nükleer denizaltı konuşlandırırken, Venezuela da tüm savunma bölgelerini alarm durumuna geçirdi.

Sözcü, Latin Amerika ve Karayipler'in Barış Bölgesi İlanı'nı ve Latin Amerika ve Karayipler'de Nükleer Silahların Yasaklanması Kurumu Üye Devletleri Deklarasyonu'nu desteklediklerini ve Latin Amerika ve Karayipler'deki barış ve istikrarı bozan girişimlere karşı olduklarını vurguladı.

Sınır ötesi suçlarla mücadelede daha güçlü uluslararası işbirliğini desteklediklerini kaydeden Lin, ABD'nin diğer ülkelerin gemilerine karşı tek taraflı ve aşırıya kaçan "kolluk operasyonları" yürütmesine karşı olduklarını belirtti.

Lin, ABD'yi ikili ve çok taraflı yasal çerçeveler aracılığıyla normal kolluk uygulamaları yürütmeye ve adli işbirliğine katılmaya çağırdı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Bahçeli'nin çağrısı sonrası MSB'den askeri hastanelerin açılmasına yeşil ışık

Bahçeli'nin gündem yaratan çağrısına MSB'den yeşil ışık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Ürek'in durumu ciddiyetini koruyor! Ünlü dostları hastaneye koştu

Durumu ciddiyetini koruyor! Küs olduğu isim hastaneye koştu
Cesur tarzıyla bilinen Gülşen, bu kez bambaşka bir görünümde

Bu halini unutun! Gülşen'den şaşırtan tarz değişimi
Galatasaray'da ikinci Yusuf Akçiçek vakası! Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler

Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler
Okan Buruk ve Nihan Akkuş yeniden bir arada

Okan Buruk sonunda aşkını ilan etti! El ele görüntülendiler
Fatih Ürek'in durumu ciddiyetini koruyor! Ünlü dostları hastaneye koştu

Durumu ciddiyetini koruyor! Küs olduğu isim hastaneye koştu
Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz

Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz
Tertemiz golü iptal ettiler! Bu şike değil de ne?

Tertemiz golü iptal ettiler! Bu şike değil de ne?
Narin cinayetinde Nevzat Bahtiyar'ın avukatı davadan çekildi

Sanık avukatı "Artık taşıyamıyorum" diyerek davadan çekildi
Yavru kurda zulüm: Videoyu izleyen herkes bakanlıkları etiketliyor

Kurda zulüm: İzleyen herkes bakanlıkları etiketliyor
Zehra Güneş'in yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı

Zehra'nın yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı
Sedat Peker'in videolarında adı geçen Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı

Sedat Peker'in videolarında adı geçen isim gözaltında
Öykü Çelik, Alaattin Çakıcı'ya gelin oluyor

Ünlü oyuncu Çakıcı'ya gelin oluyor
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! İşçilere domuz saldırdı

Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Bir anda işçilere saldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.