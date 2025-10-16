Çin'den Venezuela'ya Dış Müdahaleye Sert Tepki

BEİJİNG, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Venezuela'nın içişlerine herhangi bir bahaneyle dışarıdan müdahale edilmesine karşı olduklarını söyledi.

Lin, çarşamba günkü basın toplantısında ABD'nin salı günü Venezuela kıyıları yakınlarında bir balıkçı teknesine daha saldırı düzenlediğine yönelik açıklaması hakkında değerlendirmelerde bulundu. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmişti. ABD, Karayip Denizi'nde savaş gemileri ve nükleer denizaltı konuşlandırırken, Venezuela da tüm savunma bölgelerini alarm durumuna geçirdi.

Sözcü, Latin Amerika ve Karayipler'in Barış Bölgesi İlanı'nı ve Latin Amerika ve Karayipler'de Nükleer Silahların Yasaklanması Kurumu Üye Devletleri Deklarasyonu'nu desteklediklerini ve Latin Amerika ve Karayipler'deki barış ve istikrarı bozan girişimlere karşı olduklarını vurguladı.

Sınır ötesi suçlarla mücadelede daha güçlü uluslararası işbirliğini desteklediklerini kaydeden Lin, ABD'nin diğer ülkelerin gemilerine karşı tek taraflı ve aşırıya kaçan "kolluk operasyonları" yürütmesine karşı olduklarını belirtti.

Lin, ABD'yi ikili ve çok taraflı yasal çerçeveler aracılığıyla normal kolluk uygulamaları yürütmeye ve adli işbirliğine katılmaya çağırdı.