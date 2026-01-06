Haberler

Çin: Hiçbir Ülke Dünyanın Polisi Gibi Davranamayacağı Gibi Kendini Uluslararası Yargıç Olarak da Konumlandıramaz

Güncelleme:
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, hiçbir ülkenin uluslararası yargıç olarak davranamayacağını ifade ederek, tüm ülkelerin bağımsız kalkınma süreçlerine saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

BEİJİNG, 6 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, hiçbir ülkenin dünyanın polisi gibi davranamayacağı gibi kendini uluslararası yargıç olarak da konumlandıramayacağını söyledi.

Mao salı günkü basın toplantısında Venezuela'daki son durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Mao, tüm ülkelerin, diğer halkların kendi kalkınma süreçlerini bağımsız şekilde seçme hakkına saygı duymasını, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın amaç ve ilkelerine riayet etmesini kararlı bir şekilde savunduklarını belirterek, bu konuda özellikle büyük ülkelerin öncülük etmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
