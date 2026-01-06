Çin: Hiçbir Ülke Dünyanın Polisi Gibi Davranamayacağı Gibi Kendini Uluslararası Yargıç Olarak da Konumlandıramaz

BEİJİNG, 6 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, hiçbir ülkenin dünyanın polisi gibi davranamayacağı gibi kendini uluslararası yargıç olarak da konumlandıramayacağını söyledi.

Mao salı günkü basın toplantısında Venezuela'daki son durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Mao, tüm ülkelerin, diğer halkların kendi kalkınma süreçlerini bağımsız şekilde seçme hakkına saygı duymasını, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın amaç ve ilkelerine riayet etmesini kararlı bir şekilde savunduklarını belirterek, bu konuda özellikle büyük ülkelerin öncülük etmesi gerektiğini vurguladı.