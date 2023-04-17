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Çin'den Ukrayna Savaşında Silah Satmama Sözü

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Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang Batı'nın Pekin'in Rusya'ya askeri yardım sağlayabileceği yönündeki endişelerin ardindan Ukrayna'daki savaşta hiçbir tarafa silah satmayacaklarını söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang Batı'nın Pekin'in Rusya'ya askeri yardım sağlayabileceği yönündeki endişelerin ardindan Ukrayna'daki savaşta hiçbir tarafa silah satmayacaklarını söyledi. Beyaz Saray açıklamayı memnuniyetle karşılamakla birlikte durumu yakından izleyeceğini belirtti

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Ukrayna Rusya Güncel Haberler

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