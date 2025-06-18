Çin'den Türkmenistan'a Yeni Yük Treni Seferi Başladı

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Çin'in Jinhua şehrinden Türkmenistan'ın Türkmenbaşı limanına doğru yola çıkan yük treni, Hazar Denizi üzerinden Azerbaycan'a ulaşacak. Bu yeni sefer, Jinhua-Türkmenbaşı-Bakü çok modlu ulaşım koridorunu açarak ticaret akışını hızlandıracak.

HANGZHOU, 18 Haziran (Xinhua) -- Günlük ihtiyaçlar, giysi ve donanım aksesuarları gibi 100 TEU (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) mal taşıyan bir yük treni, Çin'in doğusundaki Jinhua şehrinden Türkmenistan'ın Türkmenbaşı limanına doğruru yola çıktı.

Çarşamba günü yola çıkan trenin yükü, Türkmenbaşı'na ulaştıktan sonra, Hazar Denizi üzerinden Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye sevk edilecek. Bu ilk tren seferi ile, Hazar Denizi üzerinden Jinhua-Türkmenbaşı-Bakü çok modlu ulaşım koridoru açılmış oldu. Bu koridor, Zhejiang eyaletinden başlayan 26. Çin-Avrupa yük rotası.

Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'daki demiryolu lojistik merkezinin Jinhua operasyon departmanı müdürü Wu Xiaoping, ülkenin kuzeybatısındaki Xinjiang'ın Horgos kentinden ülkeyi terk edecek olan trenin, Kazakistan'ın Almatı, Özbekistan'ın Taşkent ve Türkmenistan'ın Aşkabat gibi önemli Orta Asya şehirlerinden geçerek Türkmenbaşı'na ulaşacağını söyledi.

Bu rotada, "demiryolu-deniz-demiryolu" kombinasyonundan oluşan çok modlu taşımacılık sistemi kullanılıyor. Geleneksel rota yerine Hazar Denizi geçişi için Türkmenbaşı limanının kullanıldığı bu sistemde, lojistik yolunun optimize edilmesiyle toplam transit süresi yaklaşık bir gün kısaldı.

Yeni rotanın, Çin ile beş Orta Asya ülkesi ve Orta ve Doğu Avrupa pazarları arasındaki mal akışını hızlandıracağını belirten Wu, böylece güzergah üzerindeki ülkelerle Çin arasındaki ticaretin daha sorunsuz işleyeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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