Çin'den Türkiye'ye 6 Milyon Dolarlık Acil Yardım

BEİJİNG, 7 Şubat (Xinhua) -- Çin Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı Başkan Yardımcısı Deng Boqing Salı günü yaptığı açıklamada, Çin'in acil insani yardım mekanizmasını devreye soktuğunu ve depremden zarar gören Türkiye ile Suriye'ye acil yardım sağlayacağını belirtti.

BEİJİNG, 7 Şubat (Xinhua) -- Çin Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı Başkan Yardımcısı Deng Boqing Salı günü yaptığı açıklamada, Çin'in acil insani yardım mekanizmasını devreye soktuğunu ve depremden zarar gören Türkiye ile Suriye'ye acil yardım sağlayacağını belirtti.

Deng, Çin'in Türkiye'ye ilk etapta 40 milyon yuan (yaklaşık 5,89 milyon ABD doları) tutarında acil mali destek temin edeceğini belirtti. Bir kurtarma ekibinin birkaç saat içinde bölgeye gitmek üzere yola çıkacağını söyleyen Deng, mümkün olan en kısa süre içinde bir sağlık ekibinin de gönderileceğini ifade etti.

Deng, Çin'in Suriye'ye yönelik yardım malzemesi sağlama çabalarını koordine ettiğini ve devam eden gıda yardımı programının uygulanmasına hız verdiğini söyledi.

Türkiye ve komşusu Suriye'nin bazı kesimlerini Pazartesi günü erken saatlerde vuran güçlü depremlerde, 4.000'den fazla insan hayatını kaybederken, on binlerce kişi yaralandı.

Deng, Çin hükümetinin iki ülkeye kapasitesi dahilinde ve değişen durum ile güncel ihtiyaçlar ışığında yardım etmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.