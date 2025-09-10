Çin'den Türkiye'ye 1.300 Ton Viskon Filament İhracatı

CHANGCHUN, 9 Eylül (Xinhua) -- Çin'in en büyük suni ipek ve tekstil elyafı üretim işletmelerinden biri olan Jilin Kimyasal Elyaf Grubu Limited Şirketi, 2025 yılının ilk yarısında Türkiye'ye 1.300 tondan fazla viskon filament suni ipek ihracatı gerçekleştirdi.

Bu etkileyici başarının arkasında Çin'deki fabrikada yaşanan yeşil dönüşümün ardından Türkiye'ye kadar ulaşan ipliğin direnç, yenilikçilik ve uluslararası bağlantıları simgeleyen hikayesi bulunuyor.

Merkezi Çin'in kuzeydoğusunda bulunan şirket, güçlü uluslararası müşteri tabanıyla dünyanın önde gelen suni ipek üreticilerinden biri konumunda.

Şirketin uluslararası müşteri tabanının önemli bir bölümünü de Türkiye'deki müşterileri oluşturuyor. Asya ve Avrupa'nın birleşme noktasında yer alan Türkiye, Avrupa Birliği'nin en büyük üçüncü tekstil ve hazır giyim tedarikçisi. Türkiye aynı zamanda birçok büyük küresel markanın da önemli bir ortağı konumunda. Türkiye'nin eşsiz kültürel cazibesiyle küresel giyim endüstrisinde önemli bir merkez olarak yükselmesi, üretimin son aşamalarında yer alan çok sayıda tekstil şirketine ev sahipliği yapan Çin ile Türkiye arasındaki ortak sektör ve karşılıklı büyüme bağlarını ilmek ilmek dokuyarak iki ülkeyi birleştiren ve giderek güçlenen bir bağ kuruyor.

Jilin Kimyasal Elyaf Grubu Limited Şirketi Satış Merkezi Müdür Yardımcısı Sun He, Çin ve Türkiye arasındaki başarılı işbirliğinin arkasında yatan kilit önemdeki faktörün, stratejik öngörü olduğuna dikkat çekiyor. Sun, Türk pazarının potansiyelini 20 yıldan daha uzun bir zaman önce fark eden satış ekiplerinin, viskon filament iplik ürünlerini Türkiye'deki tekstil üreticilerine proaktif olarak tanıttıklarını belirtiyor. Sun, son 20 yıldır ürünlerinin değişmeyen kalitesi ve sundukları hizmetlerin mükemmelliği ile Türk müşterilerin büyük beğenisi ve güvenini kazandıklarını vurguluyor.

Jilin Kimyasal Elyaf Grubu Limited Şirketi, Türkiye pazarında güçlü bir varlık göstermesine rağmen rehavete kapılmadan tutarlı bir biçimde ileriye dönük bir vizyon sergiledi. Avrupalı hazır giyim markalarının son yıllarda stratejilerinde sürdürülebilirliğe giderek daha fazla öncelik vermesiyle bu markalar, Türk tekstil ürünlerinin üretimin tüm aşamalarına uygulanan çevre standartlarını karşılıyor olmasını giderek daha çok talep etmeye başladı. Üretimin son aşamalarında yer alan önde gelen bir tedarikçi olan şirket, bu eğilimi öngörüp yeşil malzemeler, yenilenebilir enerji, sorumlu imalat ve temiz üretimi ve onaylı yeşil sertifikaları içeren kapsamlı bir sürdürülebilirlik sistemi kurdu.

Şirketin 20.000 ton kapasiteli yeni biyokütle bazlı viskon filament fabrikasında bir robotik kol, aynı anda işlediği 12 kalıbı otomatik üretim hattına hassas şekilde yerleştirebiliyor. Akıllı ve sürdürülebilir üretim; taşıma, yıkama, kurutma, sınıflandırma, paketleme ve kutulama gibi her aşamada kendini gösteriyor.

Üretim sürecinin tüm aşamalarında yeşil enerji, akıllı izleme, atık su arıtma ve geri dönüşüm teknolojilerini kullanan ve 17 uluslararası yeşil sertifikaya sahip olan şirket, üretimin ilk aşamalarındaki markaların sürdürülebilirlik konusundaki farklı gereksinimlerini karşılıyor.

Jilin Kimyasal Elyaf Grubu Limited Şirketi'nin suni ipek üretim tesisinin müdürü Li Chao, "Enerji geri dönüşümü ve geliştirilmiş üretim yöntemleriyle, fabrikada kullanılan suyun yüzde 85'inden fazlası artık yeniden kullanılıyor. Su kullanımını ve emisyonları azaltıp uluslararası çevre standartlarının karşılanmasına yardımcı olan bu süreç, ürünün küresel pazarlardaki rekabet gücünü de artırıyor" diyor.

Şirket geçen yıl teknolojik yeniliklerden yararlanarak kurduğu ürün tanımlama ve izlenebilirliğe yönelik gelişmiş kapalı döngü sistemiyle Türk tekstil pazarının değişen taleplerini etkili şekilde karşılamayı başardı.

Sun, "Jilin Kimyasal Elyaf Grubu Limited Şirketi'nin Türkiye'ye ihraç ettiği viskon filament suni ipeğin yüzde 80'inden fazlası artık onaylı çevre koruma standartları kapsamında sertifikalandırılmış durumda" diyor.

Jilin Kimyasal Elyaf Grubu Limited Şirketi'nin Türkiye'deki viskon filament iplik temsilcisi Ceyteks'in Genel Müdürü Ceyda Öcalan, "İhtiyaç duyduğumuz ürün ne olursa olsun şirket hızlıca doğru, yüksek kaliteli ve çevre dostu seçenekler sunabiliyor. Bu nedenle ortaklığımız bu kadar istikrarlı ve uzun ömürlü oldu" diyor.