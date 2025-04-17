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Çin'den Tunus'a Stratejik Çimento Yatırımı

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Çin Ulusal Yapı Malzemeleri Grubu'na bağlı Sinoma Çimento, Tunus'taki Les Ciments de Jbel Oust çimento şirketini satın alarak iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirdi. Bu yatırımın, çimento sektöründe verimliliği artırmayı ve yerel istihdamı beslemeyi hedeflediği açıklandı.

TUNUS, 17 Nisan (Xinhua) -- Çin Ulusal Yapı Malzemeleri Grubu'na bağlı Sinoma Çimento Limited Şirketi, Tunus'un Les Ciments de Jbel Oust çimento şirketini satın aldı.

Tunus Yabancı Yatırım Teşvik Ajansı Direktörü Jalel Tebib, Tunus'un kuzeydoğusundaki Zağvan vilayetinde salı günü düzenlenen devir teslim töreninde Xinhua'ya yaptığı açıklamada, bu yatırımın Çin ve Tunus arasındaki güçlü ortaklığı bir kez daha gösterdiğini ve Çin iş dünyasının Tunus'a olan güvenini yansıttığını söyledi.

Tebib, yatırımın kazan-kazan sonuçlar doğuracağından emin olduğunu belirtti.

Çin Ulusal Yapı Malzemeleri Grubu Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Wei Rushan, törende yaptığı konuşmada Tunus'a yatırım yaparak işlerini daha da genişleteceklerini ve pazar görünümlerini optimize edeceklerini belirtti.

Wei, Les Ciments de Jbel Oust'un üretim hatlarını iyileştirmek, ürün kalitesini artırmak, enerji tüketimini azaltmak ve Tunus çimento sektöründe daha yüksek verimlilik ve düşük karbon emisyonuna doğru bir dönüşümü teşvik etmek üzere akıllı kontrol sistemleri ve gelişmiş üretim teknolojileri getireceklerini söyledi.

Wei, bu yatırımın yerel istihdamı artırmasını ve çalışan yönetimini geliştirmesini beklediklerini dile getirdi.

Les Ciments de Jbel Oust, Tunus'un önde gelen çimento şirketlerinden biri konumundaydı.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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