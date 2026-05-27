Çin Anakara Sözcüsü: Taiwan Liderinin Ayrılıkçı Söylemlerini Kınıyoruz

Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, Tayvan lideri Lai Ching-te'nin ayrılıkçı söylemlerini demokrasi kisvesi altında gizlemeye çalıştığını belirterek, Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğunu ve asla bir ülke olamayacağını vurguladı.

BEİJİNG, 27 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, Taiwan lideri Lai Ching-te'nin, ayrılıkçı söylemlerini gizlemek için "demokrasiyi" kullanmaya çalıştığını söyledi.

Chen, çarşamba günkü basın toplantısında, Lai'nin göreve başlamasının ikinci yıldönümünde yaptığı konuşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lai'nin "seçimler" ve "demokrasi" kisvesi altında "iki devlet" teorisini yeniden canlandırma girişimlerini kınayan sözcü, Çin'in bir parçası olan Taiwan'ın, hiçbir zaman bir ülke olmadığını ve asla bir ülke olmayacağını belirtti.

Chen, "Taiwan'da seçimlerin nasıl yapıldığının ya da kimin seçildiğinin, Taiwan'ın Çin'in bir parçası olduğu gerçeğini değiştiremeyeceğini, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki tarihi ve hukuki bağları koparamayacağını ve Taiwan'ın geleceğinin, Taiwanlı soydaşlar da dahil olmak üzere tüm Çin halkı tarafından belirlenmesi gerektiği yönündeki sarsılmaz kuralı değiştiremeyeceğini" vurguladı.

Kaynak: Xinhua
