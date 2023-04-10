Çin'den Tayvan'ın Önemli Hedeflerini Vurma Tatbikatı
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Tayvan lideri Tsai Ing-Wen'in Amerika'da Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'le görüşmesinin ardından Çin Tayvan çevresinde askeri manevralar düzenliyor.
Tayvan lideri Tsai Ing-Wen'in Amerika'da Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'le görüşmesinin ardından Çin Tayvan çevresinde askeri manevralar düzenliyor. Bu manevraların ikinci gününde Çin ordusu Tayvan'da ve çevresindeki denizde kilit hedefleri vurma tatbikatı gerçekleştirdi
Kaynak: DailyMotion.com / Güncel