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Çin'den Tayvan'ın Önemli Hedeflerini Vurma Tatbikatı

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Tayvan lideri Tsai Ing-Wen'in Amerika'da Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'le görüşmesinin ardından Çin Tayvan çevresinde askeri manevralar düzenliyor.

Tayvan lideri Tsai Ing-Wen'in Amerika'da Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'le görüşmesinin ardından Çin Tayvan çevresinde askeri manevralar düzenliyor. Bu manevraların ikinci gününde Çin ordusu Tayvan'da ve çevresindeki denizde kilit hedefleri vurma tatbikatı gerçekleştirdi

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Tayvan Güncel Haberler

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