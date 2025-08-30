Çin'den Tayland'a Destek Mesajı

Güncelleme:
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Tayland'ın istikrarını korumasını ve refahını sürdürmesini umduklarını belirtti. Tayland Anayasa Mahkemesi, Paetongtarn Shinawatra'nın anayasal hükümleri ihlal ettiğini duyurmuştu.

BEİJİNG, 30 Ağustos (Xinhua) - Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü cumartesi günü yaptığı açıklamada, Tayland'ın istikrarını korumasını ve refahını sürdürmesini umduklarını söyledi.

Tayland Anayasa Mahkemesi, 29 Ağustos'ta Paetongtarn Shinawatra'nın anayasal hükümleri ihlal ettiğini belirterek başbakanlık görevinden alınmasına karar verdi.

Sözcü, "Bu Tayland'ın iç meselesidir. Tayland'ın yakın ve dost komşusu olarak, ülkenin istikrarını korumasını ve refahını sürdürmesini umuyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
500
