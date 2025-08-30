Çin'den Tayland'a Destek Mesajı

BEİJİNG, 30 Ağustos (Xinhua) - Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü cumartesi günü yaptığı açıklamada, Tayland'ın istikrarını korumasını ve refahını sürdürmesini umduklarını söyledi.

Tayland Anayasa Mahkemesi, 29 Ağustos'ta Paetongtarn Shinawatra'nın anayasal hükümleri ihlal ettiğini belirterek başbakanlık görevinden alınmasına karar verdi.

Sözcü, "Bu Tayland'ın iç meselesidir. Tayland'ın yakın ve dost komşusu olarak, ülkenin istikrarını korumasını ve refahını sürdürmesini umuyoruz" dedi.